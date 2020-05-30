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"Полки добра" установят в 16 продуктовых магазинах Махачкалы

В рамках акции жители будут оставлять на специальных полках продуктовую помощь

МАХАЧКАЛА, 30 мая. /ТАСС/. Акция "Полки добра" будет действовать в 16 продуктовых магазинах Махачкалы. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе администрации Кировского района Махачкалы.

"Думаю, многие из вас уже видели "полки добра" в магазинах Кировского района Махачкалы. Принцип простой: кто хочет помочь - ставит любые продукты на полку, кому они нужны - забирает. Нашу инициативу поддержали в 16 магазинах Кировского района, где проводится эта акция. "Полки добра" пополняют как владельцы магазинов, так и сами покупатели", - привела пресс-служба слова главы Кировского района Салиха Сагидова.

Глава района отметил, что с руководством магазинов достигнута договоренность, чтобы акция продолжала действовать и после стабилизации ситуации с коронавирусом.

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