Попова объяснила, почему вакцина против коронавируса может быть эффективна

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Небольшое количество мутаций нового коронавируса позволяет предполагать, что вакцина против него будет эффективной. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ученые говорят, что вирус имеет небольшое количество изменений, небольшое количество мутаций, и это дает нам основание предполагать, что вакцина может быть изобретена и она может быть достаточно эффективной", - сказала она в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцина" на телеканале "Россия-1".

Иммунитет к новой коронавирусной инфекции не формируется у людей, которые перенесли ОРВИ, вызванную другим видом коронавируса, сообщила также глава Роспотребнадзора.

"Каждый год мы видим значительное количество людей, которые переносят ОРВИ, вызванные коронавирусом. И сегодня мы абсолютно точно можем сказать, что коронавирус сезонный не дает перекрестного иммунитета для COVID-19", - сказала она.