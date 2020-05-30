Роспотребнадзор пояснил, кого коснутся штрафы за отказ от вакцинации в проекте нового КоАП

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Штрафовать за отказ от вакцинации будут только профессиональные группы риска. Об этом журналистам сообщили в субботу в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Штраф в КоАПе (Кодексе РФ об административных правонарушениях) предусмотрен только для тех, кто обязан привиться по закону - а это профессиональные группы прежде всего", - отметили в ведомстве. В перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, входят, например, работа с больными инфекционными заболеваниями, работа с кровью и биологическими жидкостями человека, работа по уходу за животными и так далее.

По данным пресс-службы, ответственность может наступить только "в случае исполнения указанных профессиональных обязанностей без необходимой вакцинации".

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях расширил статью за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предусмотрев ответственность за отказ от обязательной вакцинации и медосмотра.

Как следует из проекта КоАП, в него добавлена часть четвертая, предусматривающая ответственность за "нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том числе по осуществлению мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан".