В Карачаево-Черкесии число зараженных коронавирусом превысило 1 тыс.

ЧЕРКЕССК, 30 мая. /ТАСС/. Число жителей Карачаево-Черкесии, заразившихся коронавирусной инфекцией, превысило 1 тыс. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по профилактике и противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории республики.

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"По состоянию на 10:00 30 мая, в Карачаево-Черкесии выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Карачаево-Черкесии 1007 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Из них 290 человек выздоровели, пятеро скончались", - говорится в сообщении.

По данным властей, более 500 человек госпитализированы и получают лечение в стационарах, остальные проходят лечение в домашних условиях.

Ранее глава республики Рашид Темрезов сообщил, что режим самоизоляции в регионе продлен по 1 июня.