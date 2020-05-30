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Пандемия коронавируса нового типа
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"Вектор" надеется завершить клинические испытания вакцины от коронавируса в сентябре

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. /ТАСС/. Новосибирский центр "Вектор" рассчитывает завершить клинические исследования своей вакцины от коронавируса в середине сентябре. Об этом сообщил гендиректор центра Ринат Максютов.

"По оптимистичным прогнозам, мы рассчитываем начать первые клинические исследования в конце июня - начале июля. Завершить - в середине сентября. Первые клинические исследования для самой первой вакцины", - сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцина" на телеканале "Россия-1".

 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
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