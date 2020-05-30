В Минюсте прокомментировали нормы о штрафах за отказ от вакцинации в проекте нового КоАП

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает ответственность за отказ от обязательных прививок только для лиц из профессиональных групп риска, и речь не идет о гражданах, прививающихся в рамках национального плана прививок. Об этом сообщил журналистам заместитель министра юстиции РФ Денис Новак.

"КоАП устанавливает административную ответственность только для тех физических и юридических лиц, чья деятельность связана с санитарно-эпидемиологическими рисками и по закону есть обязанность по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий", - подчеркнул он. Заместитель министра юстиции подчеркнул, что этот состав ни в коем случае не затронет большинство граждан, которые не прививаются по национальному графику прививок по тем или иным причинам.

"Административная ответственность возникает только в случаях, когда появляется обязанность проведения этих мер в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле", - пояснил Новак. Например, для посещения стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, в соответствии с законом, всегда был нужен определенный набор прививок. Если человек эту обязанность не выполнил, он может быть привлечен к административной ответственности.

Новак напомнил, что эта норма и размер административной ответственности была предложена еще в первой версии законопроекта и прорабатывалась рабочей группой с участием Роспотребнадзора. Он также добавил, что закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения устанавливает необходимость своевременного проведения мероприятий, предусмотренных санитарными правилами. Новак отметил, что норма в новом проекте КоАП полностью соответствует положению существующего закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Как следует из проекта КоАП, в статью за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения добавлена часть, предусматривающая ответственность за "нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том числе по осуществлению мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан".

Санкция данной статьи предусматривает штраф для граждан в размере от 5 тыс. до 7 тыс. рублей, для должностных лиц - от 7 тыс. до 10 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или административный запрет деятельности на срок до 30 суток. Для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей или административный запрет деятельности на срок до 30 суток.