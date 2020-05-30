На ИСС им. Решетнева в Красноярском крае выявили еще пятерых зараженных коронавирусом

ТАСС, 30 мая. Коронавирусную инфекцию обнаружили еще у пяти сотрудников компании "Информационные спутниковые системы" (ИСС) им. М. Ф. Решетнева" (входит в Роскосмос), крупнейшего российского производителя спутников, два цеха которого приостановлены из-за ситуации с коронавирусом в Железногорске Красноярского края. Об этом в субботу сообщила пресс-служба администрации Железногорска.

27 мая было известно о двух заразившихся сотрудниках компании.

"В Железногорске зафиксировано семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди указанных лиц пять сотрудников АО "ИСС" и два медицинских работника", - говорится в сообщении.

На предприятии принимаются усиленные меры по предотвращению распространения коронавируса. Остановлена работа двух производственных цехов. Помещения закрыты на полную дезинфекцию.

По данным на 30 мая, в Красноярском крае подтвержден 4 121 случай заражения новым коронавирусом, прирост за сутки составил 136 человек. За время пандемии 887 человек выздоровели, 39 умерли.

АО "Информационные спутниковые системы" им. М. Ф. Решетнева - крупнейшая российская компания, создающая космические аппараты связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии. В настоящее время две трети орбитальной группировки России - это спутники разработки и производства ИСС.