{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

На ИСС им. Решетнева в Красноярском крае выявили еще пятерых зараженных коронавирусом

На предприятии принимаются усиленные меры по предотвращению распространения коронавируса. Остановлена работа двух производственных цехов, помещения закрыты на полную дезинфекцию

ТАСС, 30 мая. Коронавирусную инфекцию обнаружили еще у пяти сотрудников компании "Информационные спутниковые системы" (ИСС) им. М. Ф. Решетнева" (входит в Роскосмос), крупнейшего российского производителя спутников, два цеха которого приостановлены из-за ситуации с коронавирусом в Железногорске Красноярского края. Об этом в субботу сообщила пресс-служба администрации Железногорска.

27 мая было известно о двух заразившихся сотрудниках компании.

"В Железногорске зафиксировано семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди указанных лиц пять сотрудников АО "ИСС" и два медицинских работника", - говорится в сообщении.

На предприятии принимаются усиленные меры по предотвращению распространения коронавируса. Остановлена работа двух производственных цехов. Помещения закрыты на полную дезинфекцию.

По данным на 30 мая, в Красноярском крае подтвержден 4 121 случай заражения новым коронавирусом, прирост за сутки составил 136 человек. За время пандемии 887 человек выздоровели, 39 умерли.

АО "Информационные спутниковые системы" им. М. Ф. Решетнева - крупнейшая российская компания, создающая космические аппараты связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии. В настоящее время две трети орбитальной группировки России - это спутники разработки и производства ИСС.

Теги
РоссияКрасноярский крайПандемия коронавируса нового типа
Врачи-психиатры признали якутского "шамана" Габышева опасным для окружающих
Ранее его доставили Якутский республиканский психоневрологический диспансер
Читать полностью