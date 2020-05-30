В частично изолированной свердловской больнице подтверждены 16 случаев заражения медиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. 16 случаев заражения коронавирусом у медиков подтверждены в Областной клинической больнице № 1 в Екатеринбурге, сообщил в субботу оперативный штаб Свердловской области.

"Все пациенты, у кого при поступлении в ОКБ № 1 выявляется наличие коронавируса, незамедлительно направляются в медучреждения, выполняющие функции инфекционных госпиталей. На данный момент оперативный штаб располагает информацией о том, что с начала эпидемии таких случаев зафиксировано порядка 30. Если говорить о медработниках, то случаев заболевания зафиксировано 16", - говорится в сообщении.

28 мая сообщалось, что случаи заражения коронавирусом выявлены у медиков и пациентов в четырех отделениях Областной клинической больницы № 1 в Екатеринбурге. В отделениях были введены особые ограничительные меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Заболевшие были госпитализированы в другие инфекционные стационары профильных больниц.

По данным оперативного штаба на 30 мая, зарегистрировано 5184 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего врачи вылечили 2142 пациентов, 26 умерли.