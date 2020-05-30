{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В частично изолированной свердловской больнице подтверждены 16 случаев заражения медиков

Ранее сообщалось, что случаи заражения коронавирусом выявлены у медиков и пациентов в четырех отделениях Областной клинической больницы № 1 в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. 16 случаев заражения коронавирусом у медиков подтверждены в Областной клинической больнице № 1 в Екатеринбурге, сообщил в субботу оперативный штаб Свердловской области.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Все пациенты, у кого при поступлении в ОКБ № 1 выявляется наличие коронавируса, незамедлительно направляются в медучреждения, выполняющие функции инфекционных госпиталей. На данный момент оперативный штаб располагает информацией о том, что с начала эпидемии таких случаев зафиксировано порядка 30. Если говорить о медработниках, то случаев заболевания зафиксировано 16", - говорится в сообщении.

28 мая сообщалось, что случаи заражения коронавирусом выявлены у медиков и пациентов в четырех отделениях Областной клинической больницы № 1 в Екатеринбурге. В отделениях были введены особые ограничительные меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Заболевшие были госпитализированы в другие инфекционные стационары профильных больниц.

По данным оперативного штаба на 30 мая, зарегистрировано 5184 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего врачи вылечили 2142 пациентов, 26 умерли.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
Врачи-психиатры признали якутского "шамана" Габышева опасным для окружающих
Ранее его доставили Якутский республиканский психоневрологический диспансер
Читать полностью