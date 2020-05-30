Войска РХБЗ будут ежедневно дезинфицировать площадку для репетиций парада в Подмосковье

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Войска РХБЗ начали дезинфекцию мест проживания участников Парада Победы, площадку для репетиции парада в Алабине будут ежедневно дезинфицировать после начала тренировок, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"С 8 июня (дата начала репетиций - прим. ТАСС) подразделения РХБ защиты приступят к ежедневной спецобработке на парадной площадке в Алабине", - сказали в министерстве.

Как рассказали в военном ведомстве, сейчас подразделения войск РХБЗ проступили к обработке мест проживания участников парада, который состоится в Москве 24 июня.

"В течение пяти дней, до прибытия иногородних участников военного парада, силами 34 расчетов мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции КДА и авторазливочных станций АРС-14КМ будут продезинфицированы территории воинских частей и образовательных учреждений Минобороны России", - пояснили в Минобороны.

Обработке спиртосодержащими дезинфицирующими средствами и хлорсодержащими растворами подлежит более 90 общежитий и столовых, свыше 150 тыс. кв. м внутренних помещений зданий, более 60 тыс. кв. м площадей и дорог, а также более 370 единиц автомобильной техники, задействованной в перевозке парадных расчетов.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей. Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада.