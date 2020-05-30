На борьбу с коронавирусом в России потратят около 500 млрд рублей

УФА, 30 мая. /ТАСС/. Порядка 500 млрд рублей будет потрачено из бюджетов всех уровней на борьбу с новой коронавирусной инфекцией в России. Об этом сообщил в субботу глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Правительство не приостановило ни одного национального проекта по объемам финансирования, и это <...> ключевой элемент нашего с вами развития на предстоящие этапы, потому что на борьбу с коронавирусной инфекцией в общей сложности из всех бюджетов мы планируем, что будет потрачено где-то порядка 500 млрд рублей. Это очень значительная сумма <...>, это с учетом всех инвестиционных вложений, с учетом перепрофилирований, закрытия вопросов по заработной плате и так далее. Эта сумма сопоставима со всей программой модернизации первичной медико-санитарной помощи", - сказал он, выступая на конференции "Особенности помощи онкологическим больным в условиях коронавирусной инфекции COVID-19" в Уфе.

При этом Мурашко отметил, что первые месяцы 2020 года для реализации планов по национальным проектам в сфере здравоохранения прошли неэффективно, они были потрачены "на раскачку". "Я, подводя итоги первого квартала по расходованию средств в рамках национальных проектов, к сожалению, отмечаю, что первый квартал, несмотря на то, что январь-февраль были достаточно спокойными для медицинской помощи, были потрачены на какую-то раскачку, и к сожалению, прошли неэффективно", - сказал он.

Министр пояснил, что объемы расходов по региональных бюджетов, на которые выделены были средства, не превышали 10%. "Это крайне низкие цифры. Поэтому все, что запланировано по национальным проектам, в том числе включая проекты по онкологии, обязано выполняться вовремя", - заключил Мурашко.

Выполнение планов нацпроектов

Первые месяцы 2020 года для реализации планов по национальным проектам в сфере здравоохранения прошли неэффективно, они были потрачены "на раскачку", заявил министр здравоохранения.

"Я, подводя итоги первого квартала по расходованию средств в рамках национальных проектов, к сожалению, отмечаю, что первый квартал, несмотря на то, что январь-февраль были достаточно спокойными для медицинской помощи, были потрачены на какую-то раскачку, и к сожалению, прошли неэффективно. Объемы расходов по бюджетам регионов, на которые выделены были средства, не превышали 10%, это крайне низкие цифры. Поэтому все, что запланировано по национальным проектам, в том числе включая проекты по онкологии, должны выполняться вовремя", - сказал он, выступая на конференции "Особенности помощи онкологическим больным в условиях коронавирусной инфекции COVID-19" в Уфе.

Модернизация первичного звена

Глава Минздрава сказал, что модернизация первичного звена здравоохранения должна проходить с учетом новых вызовов, возникших из-за пандемии коронавируса.

"Нас впереди ждет модернизация первичного звена здравоохранения. Это амбулаторно-поликлинические подразделения, которые также должны быть приспособлены с учетом новых вызовов, в том числе для распределения потоков обращающихся в медицинские организации детского населения, взрослого, температурящих, - сказал он. - И я думаю, что аналогичные, уже выработанные решения могут применяться в последующем для первичного звена".

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что необходимо сконцентрировать усилия именно на первичном звене здравоохранения, так как именно за первичной медико-санитарной помощью люди обращаются чаще всего.

Затем Минздрав России разработал проект постановления, по которому из-за пандемии новой коронавирусной инфекции предлагается перенести на полгода начало модернизации первичного звена здравоохранения. Документ опубликован в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Запуск программ модернизации объектов первичного звена здравоохранения в регионах на сегодняшний день намечен на 1 июля. Согласно документу, запуск планируется перенести на полгода - на 1 января 2021 года.