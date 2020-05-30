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МЧС распространило предупреждение о сильном дожде, грозе и ветре в Московской области

В связи с непогодой в ведомстве советуют по возможности не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном дожде, грозе и ветре с порывами до 18 м/с в Московском регионе в ночь на воскресенье. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе подмосковного главка министерства.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 30 мая с 21:00 мск до 09:00 мск 31 мая по Московской области ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, в отдельных районах гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 18 м/с", - сказали в пресс-службе.

В связи с непогодой в МЧС советуют по возможности не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка. Находясь на открытой местности, не стоит прятаться от дождя под высокие деревья. "Если вы во время грозы едете в автомобиле, то лучше остановиться, закрыть окна и оставаться в автомобиле", - советуют в главке.

Находясь на улице во время порывистого ветра сотрудники МЧС советуют обходить шаткие строения, а также мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи, потенциально опасные промышленные объекты.

В субботу непогода привела к подтоплению по меньшей мере 30 садовых участков в подмосковной Истре. Подтопления домов нет. Уровень воды составляет от 10 до 30 см. Эвакуация жителей не требуется.

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