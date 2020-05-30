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Пандемия коронавируса нового типа
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В РФ клинические испытания вакцины от коронавируса планируется начать в ближайшие 2 недели

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, "сегодня очень активная работа по разработке вакцин, идущая непосредственно как минимум по пяти научным направлениям"

УФА, 30 мая. /ТАСС/. Клинические испытания вакцины против новой коронавирусной инфекции планируется начать в ближайшие две недели, сообщил в субботу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. 

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"Сегодня очень активная работа по разработке вакцин, идущая непосредственно как минимум по пяти научным направлениям <...> Мы тоже должны понимать, что влияние препаратов, используемых для профилактики, также должно быть безопасно для населения. Эти тестирования сегодня идут, и мы планируем приступить к клиническим испытаниям в ближайшие две недели", - сказал он, выступая на конференции "Особенности помощи онкологическим больным в условиях коронавирусной инфекции COVID-19" в Уфе.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, сообщила, что в России в настоящее время ведется разработка 47 вакцин от новой коронавирусной инфекции на 14 платформах. По данным директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцину от коронавируса могут зарегистрировать в России уже в августе.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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