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Пандемия коронавируса нового типа

В Петербурге к административной ответственности привлекли участников группы стритрейсеров

В отношении них составили протоколы за нарушение самоизоляции и правил тонировки автомобилей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Десять участников неформального объединения стритрейсеров были доставлены в отдел полиции и привлечены к административной ответственности. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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"В отдел полиции были доставлены восемь молодых людей и две девушки в возрасте от 20 до 27 лет, имеющие отношение к неформальному объединению стритрейсеров. В отношении них составлены административные протоколы по статье 8.6.1 закона "Об административных нарушениях в Санкт-Петербурге" ("Нарушение требований нормативных правовых актов правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Санкт-Петербурга"). Кроме того, трое из них привлечены к административной ответственности за нарушение правил тонировки автомобилей", - говорится в сообщении.

Вечером 29 мая на территории автомобильной парковки по Галерному проезду правоохранители выявили массовый сбор автолюбителей, нарушающий действующие законодательные акты Санкт-Петербурга, направленные на противодействие распространению коронавируса. Также участники мероприятия находились без соответствующих средств индивидуальной защиты, отметили в пресс-службе.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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