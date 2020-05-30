В Оренбургской области продлили ограничения из-за коронавируса

ТАСС, 30 мая. Власти Оренбургской области продлили ограничения, введенные в регионе для недопущения распространения коронавируса, до 14 июня. Соответствующие изменения глава региона Денис Паслер внес в ранее изданный указ.

"Приостановить с 28 марта по 14 июня 2020 года на территории Оренбургской области работу организаций общественного питания, за исключением организаций по доставке готовой продукции, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений указанных организаций, организаций общественного питания, обслуживающих работников предприятий, учреждений, организаций", - говорится в сообщении.

До 14 июня в регионе также приостановлена работа массажных, СПА-салонов, соляриев, бань, саун и т. д. Приостановлено бронирование мест, прием и размещение людей в пансионатах, санаториях и т. д.

Глава региона назвал продление ограничений вынужденным шагом для сдерживания коронавируса. По его словам, в регионе увеличиваются масштабы тестирования, со следующей недели планируется начать проведение тестирования на антитела.

"Пока нужно носить маски и перчатки в общественном транспорте и такси, в магазинах и других общественных местах в помещениях. Сейчас муниципалитеты массово проводят обработку детских площадок, остановочных павильонов и мест возможного скопления людей. На территориях работают межведомственные группы, которые контролируют соблюдение ограничительных и санитарных мер как жителями, так и на предприятиях. Прежде всего, это касается общественного транспорта и сферы торговли", - написал он на своей странице в Instagram.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Оренбургской области выявлен 1871 случай заражения коронавирусом, 1196 человек выздоровели, шесть пациентов умерли.