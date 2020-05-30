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Путин: еще не все россияне, застрявшие за границей из-за пандемии, вернулись в РФ

Еще не все россияне, застрявшие за границей из-за пандемии, вернулись в РФ - Путин.

Пандемия коронавируса нового типа
Лавров сообщил, что из-за пандемии более 25 тыс. россиян вынуждены оставаться за границей
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