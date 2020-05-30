МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому частные больницы смогут получать субсидии от государства на стимулирующие выплаты медработникам, работающим с коронавирусными пациентами. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Частные больницы смогут получать субсидии на стимулирующие выплаты медработникам, помогающим больным с коронавирусом. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе кабмина, изменения в правилах предоставления субсидий обусловлены тем, что в некоторых регионах частные медицинские организации работают с зараженными коронавирусом наряду с государственными больницами. Решение о предоставлении частным клиникам выплат будут принимать главы субъектов РФ.

Кроме того, правительство постановило включить в категорию получателей выплат медицинских работников с высшим немедицинским образованием. "К ним, например, относятся биологи клинических лабораторий. В ряде регионов такие специалисты также задействованы в оказании помощи гражданам с коронавирусом", - отмечается в сообщении кабмина.

Согласно поручению президента PФ Владимира Путина, медицинские работники в апреле, мае и июне должны получать дополнительные выплаты. Врачи, непосредственно работающие с пациентами, инфицированными коронавирусом, получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тысяч рублей, младший медперсонал - по 25 тысяч рублей. Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тысяч рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям скорой помощи полагается по 25 тысяч рублей в месяц.