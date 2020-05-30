Наибольшее число зараженных коронавирусом в Подмосковье выявили в Подольске и Красногорске

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Больше всего зараженных коронавирусом в Подмосковье выявили в Подольске, Красногорске и Королеве: на сегодняшний день там 2 235, 1 946 и 1 855 пациентов с этим диагнозом соответственно. Об этом сообщается в Telegram-канале областного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

Всего в Московской области зафиксировано 38 238 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 424 пациента. Выздоровели и выписались 7 720 человек.

"Выявленные случаи заболевания по городским округам: Балашиха 1265 (+16), Мытищи 1306 (+16), Люберцы 1474 (+19), Одинцово 1613 (+20), Красногорск 1946 (+18), Королев 1855 (+36), Подольск 2235 (+103)", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Молодежном выявлено всего три случая, в Пущино - 21, в Бронницах - 41, во Власихе - 53, в Рошале - 75 и Протвино - 82.

В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа. За все время в Подмосковье было выявлено 3 437 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе приехавших из Москвы.