Губернатор Московской области передал Дербенту лекарства и средства индивидуальной защиты

МАХАЧКАЛА, 30 мая. /ТАСС/. Медикаменты, средства индивидуальной защиты и медтехника поступили в Дербент от губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе городской администрации.

"В Дербент поступила партия медикаментов и средств индивидуальной защиты от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Глава Московской области сам предложил руку помощи, попросил выслать список необходимых вещей для борьбы с коронавирусной инфекцией", - сообщили в пресс-службе.

В мэрии рассказали, что в город поступило 200 упаковок одного из препаратов, 1,2 тыс. защитных очков, 1 тыс. респираторов, 2 тыс. защитных многоразовых комбинезонов и 140 пульсоксиметров. Заместитель главы Дербента Заур Эминов, который принял партию, от имени главы города Хизри Абакарова и от всех дербентцев поблагодарил губернатора Московской области за помощь и поддержку.

Ранее в пресс-службе регионального Минздрава рассказали, что правительство Москвы передало Дагестану медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты для медиков общим весом 40 тонн.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Дагестане по состоянию на 30 мая зарегистрировано 4 830 подтвержденных случая заражения (плюс 126 человек за сутки), 4 422 человека выздоровели. В регионе умерли 226 пациентов с коронавирусом. С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.