В Петербурге ожидают прибытия более 300 человек из-за рубежа вывозными рейсами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Вывозные рейсы доставят в Санкт-Петербург из Таиланда, Таджикистана и Великобритании более 300 человек, пожелавших вернуться в Россию из-за пандемии коронавируса. Прибытие трех бортов в аэропорт Пулково ожидается 30 мая, сообщила в субботу пресс-служба администрации губернатора города.

"Сегодня в Пулково ожидают три борта, которые доставят россиян из Таиланда, Таджикистана и Великобритании. Всего в Петербург вернутся более 300 человек: больше всего пассажиров летят из Душанбе - порядка 200, из Лондона - 70, из Бангкока ждут 98 человек", - говорится в сообщении.

У всех прибывших возьмут анализы на наличие коронавируса, после чего граждане получат предписание о прохождении обязательной самоизоляции в течение 14 дней на дому. Тех, кто не может пройти самоизоляцию дома, отправят в обсервационный центр.

Власти Санкт-Петербурга подготовили необходимое количество автобусов, из расчета не более 25 человек в одной машине. Такая заполняемость позволяет развезти всех граждан по домам за 2-3 часа.

За два месяца аэропорт Пулково принял около 35 вывозных рейсов более чем из 10 стран. В город вернулись около 2,5 тыс. человек.