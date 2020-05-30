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Власти Ненецкого АО продлили масочный режим до 14 июня

В регионе уже работают спортивные залы и салоны красоты

ТАСС, 30 мая. Рекомендация соблюдать масочный режим для жителей Ненецкого автономного округа (НАО) продлена до 14 июня. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" в субботу сообщил врио губернатора НАО Юрий Бездудный.

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"Обстановка в округе остается стабильной, но безопасность здоровья важнее всего. Поэтому режим повышенной готовности продлеваем до 14 июня и сохраняем масочный режим. Маски эффективно использовать в закрытых помещениях, на улице носить их необязательно", - говорится в сообщении.

С 22 мая в регионе действует масочный режим, ношение масок на улице не является обязательным.

В НАО уже работают спортивные залы и площадки, салоны красоты. В пятницу власти приняли решение об открытии бань при условии соблюдения строгих санитарных требований.

На 30 мая в НАО зафиксировано 72 случая заболевания, 28 человек выздоровели и выписаны.

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РоссияНенецкий автономный округПандемия коронавируса нового типаБездудный, Юрий Васильевич
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