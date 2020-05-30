Власти Ненецкого АО продлили масочный режим до 14 июня

ТАСС, 30 мая. Рекомендация соблюдать масочный режим для жителей Ненецкого автономного округа (НАО) продлена до 14 июня. Об этом на своей странице в соцсети " ВКонтакте " в субботу сообщил врио губернатора НАО Юрий Бездудный.

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"Обстановка в округе остается стабильной, но безопасность здоровья важнее всего. Поэтому режим повышенной готовности продлеваем до 14 июня и сохраняем масочный режим. Маски эффективно использовать в закрытых помещениях, на улице носить их необязательно", - говорится в сообщении.

С 22 мая в регионе действует масочный режим, ношение масок на улице не является обязательным.

В НАО уже работают спортивные залы и площадки, салоны красоты. В пятницу власти приняли решение об открытии бань при условии соблюдения строгих санитарных требований.

На 30 мая в НАО зафиксировано 72 случая заболевания, 28 человек выздоровели и выписаны.