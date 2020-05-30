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Пандемия коронавируса нового типа
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Первые образцы вакцины от нового коронавируса могут быть доступны в августе - сентябре

Как сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, вакцина может быть включена в национальный календарь прививок или назначаться по эпидемиологическим показаниям

УФА, 30 мая. /ТАСС/. Первые образцы вакцины от нового коронавируса могут быть доступны для медицинских работников уже в августе - сентябре, сообщил в субботу министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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"Несколько вакцин сегодня в разработке. Наиболее перспективных, наверное, можно назвать пять. Клинически испытания начнутся уже в ближайшие 2-3 недели, поэтому результаты будут, конечно же, в первую очередь зависеть от клиники <...> Надеюсь, что уже для медицинских работников, думаю, что в августе - сентябре первые образцы будут доступны", - сказал он на встрече с волонтерами-медиками Башкирского ГМУ.

Мурашко также заявил, что вакцина от нового коронавируса может быть включена в национальный календарь прививок или назначаться по эпидпоказаниям.

"Рассматриваются два варианта - и по эпидпоказаниям, и национальный календарь прививок. В принципе, и то, и другое реализуемо", - сказал он.

Министр также отметил, что закупаться вакцины будут государством.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, сообщила, что в России в настоящее время ведется разработка 47 вакцин от новой коронавирусной инфекции на 14 платформах.

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Голикова, Татьяна АлексеевнаМурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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