Первые образцы вакцины от нового коронавируса могут быть доступны в августе - сентябре

УФА, 30 мая. /ТАСС/. Первые образцы вакцины от нового коронавируса могут быть доступны для медицинских работников уже в августе - сентябре, сообщил в субботу министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Несколько вакцин сегодня в разработке. Наиболее перспективных, наверное, можно назвать пять. Клинически испытания начнутся уже в ближайшие 2-3 недели, поэтому результаты будут, конечно же, в первую очередь зависеть от клиники <...> Надеюсь, что уже для медицинских работников, думаю, что в августе - сентябре первые образцы будут доступны", - сказал он на встрече с волонтерами-медиками Башкирского ГМУ.

Мурашко также заявил, что вакцина от нового коронавируса может быть включена в национальный календарь прививок или назначаться по эпидпоказаниям.

"Рассматриваются два варианта - и по эпидпоказаниям, и национальный календарь прививок. В принципе, и то, и другое реализуемо", - сказал он.

Министр также отметил, что закупаться вакцины будут государством.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, сообщила, что в России в настоящее время ведется разработка 47 вакцин от новой коронавирусной инфекции на 14 платформах.