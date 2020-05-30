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Пандемия коронавируса нового типа
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Мурашко: добровольцы для испытания вакцины против нового коронавируса уже набраны

Министр здравоохранения также отметил, что благодаря слаженный работе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией удалось сохранить множество человеческих жизней

УФА, 30 мая. /ТАСС/. Добровольцы, на которых будет испытана вакцина от нового коронавируса уже набраны, завершаются все необходимые процедуры для начала клинических испытаний, сообщил в субботу министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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"Количество добровольцев уже набрано, для клиники подготовлены. Сейчас завершаются определенные разрешительные процедуры, страховые, ну и, соответственно, начнется [испытание]", - сказал он на встрече с волонтерами-медиками Башкирского ГМУ.

Выступая перед волонтерами, министр также отметил, что благодаря слаженный работе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией удалось сохранить множество человеческих жизней. "Самое конечно большое достижение - <...> нам удалось сохранить реально десятки тысяч жизней", - заключил он.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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