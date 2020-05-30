В России для пациентов с коронавирусом задействовано 10% реанимационных коек

УФА, 30 мая. /ТАСС/. Более 25 тыс. реанимационных коек было развернуто в России для пациентов с коронавирусной инфекцией, однако сейчас задействовано лишь 10% из них. Об этом в субботу заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня у нас развернуто в стране более 25 тыс. коек реанимационных, а общее количество коек развернуто более 177 тыс. Но реанимационные койки задействованы на 10%, у нас запас мощности достаточно большой", - сказал он журналистам.

Мурашко отметил, что большого наплыва реанимационных пациентов в России не было, хотя страна подготовилась к самому плохому сценарию.

"Вот тот алгоритм действий, начиная от поликлиники, с тестирования, обследования на коронавирус, в том числе вовремя госпитализировать в центр позволил нам не доводить до крайне тяжелых состояний", - пояснил министр. Он также подчеркнул, что система здравоохранения пока справляется.

"Надеюсь, что люди будут соблюдать определенные мероприятия в том числе ношение масок, дистанцирование до того, пока инфекция не утихнет".