Россия помогала Сирии в поставках тест-систем для выявления коронавируса

УФА, 30 мая. /ТАСС/. Взаимодействие между Сирией и Россией по вопросам борьбы с коронавирусом ведется. Так, например, Россия передавала арабской стране тест-системы для выявления коронавирусной инфекции. Об этом в субботу заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Да, между нашими странами есть определенное взаимодействие. В том числе Российская Федерация помогала в поставках тест-систем в Сирию, но и, безусловно, военные медики, которые находятся там, также принимают участие в помощи. Хочу сказать, что российские методики лечения также доступны и врачам, которые работают сегодня в Сирии, у нас взаимодействие налажено", - сказал он журналистам.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,9 млн человек, более 360 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 396 575 случаев заражения, выздоровели 167 469 человек, умерли 4 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.