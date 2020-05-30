В Калининграде продлен запрет на работу торговых центров в выходные и праздники до 7 июня

КАЛИНИНГРАД, 30 мая. /ТАСС/. Срок действия ограничений в работе торговых центров в Калининградской области из-за пандемии продлен до 7 июня. Им разрешено работать с 09:00 до 18:00 только в будние дни, сообщила пресс-служба областного правительства.

Ранее региональные власти приняли решение снять действующие ограничения с 1 июня, но это решение отменено.

"В связи с отменой постановления регионального правительства от 28 мая 2020 года № 330 и принятием нового торговые центры остаются работать в прежнем режиме - с понедельника по пятницу с 10 до 18 часов. Выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ограничения будут действовать до 7 июня, уточнили ТАСС в пресс-службе.

В области также сохраняется обязательный режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Действует обязательный масочный режим, в том числе и на улице. До 1 июня продлен запрет на государственную регистрацию заключения браков в торжественной обстановке. До 15 июня запрещено проведение деловых, спортивных, культурных, развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий.

Все прибывающие в регион из-за его пределов и не имеющие регистрации в области обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию. В случае, если для этого им требуется воспользоваться услугами обсерватора, они должны самостоятельно оплатить размещение в нем, а также проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию.

По данным регионального оперативного штаба по контролю за инфекцией, на 30 мая в области подтверждено 1 460 случаев заражения коронавирусом, в том числе 51 за прошедшие сутки. 629 человек выздоровели, умерли 24. Среди умерших три медика. О смерти одного из них - 55-летнего врача анестизиолога-реаниматолога - стало известно в субботу. Врач работал в Центральной городской клинической больнице Калининграда, оказывая помощь зараженным коронавирусом.