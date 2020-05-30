В горах КБР разрешены спортивные сборы

НАЛЬЧИК, 30 мая. /ТАСС/. Ограничительные меры на туристических объектах Кабардино-Балкарии (КБР) продлены, в горах республики разрешили проводить сборы спортивным командам страны, военнослужащим и сотрудникам правоохранительных структур. Соответствующий указ главы региона Казбека Кокова опубликован на его сайте.

С начала распространения коронавирусной инфекции в регионе одним из первых были закрыты горнолыжные трассы, туристические базы, гостиницы и иные средства размещения.

"Приостановить до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, бронирование мест, прием и размещение граждан (за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках) в пансионатах, домах отдыха, туристических базах, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях, гостиницах, иных коллективных средствах размещения, расположенных в курортных районах. Ограничения <...> не распространяются на случаи проведения тренировочных мероприятий с участием спортсменов - членов спортивных сборных команд РФ и субъектов РФ, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также исполнения обязательств в рамках заключенных госконтрактов", - говорится в сообщении. Указ вступает в силу с 1 июня.

Таким образом, продлевается срок ограничения деятельности горнолыжных трасс и объектов массового отдыха в курортных районах до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. До этого же времени приостанавливается деятельность санаториев, гостиниц, иных коллективных средств размещения в курортных районах (при этом допускается размещение лиц, находящихся в служебных командировках).

По состоянию на 30 мая в Кабардино-Балкарии зарегистрировано 2 750 подтвержденных случая заражения коронавирусом (за сутки плюс 77), выздоровели - 1 054 (за сутки плюс 71), умерли 19 человек три человека за сутки). Дома под медицинским наблюдением находятся 1 896 человек, имевших контакты с заразившимися. В госпиталях находятся 792 пациента, 37 - в реанимации, 33 - на аппаратах ИВЛ. За все время в республике проведено 42 838 (за сутки плюс 1 621) тестирований на коронавирусную инфекцию.