В Курской области с 1 июня снимут ограничения на занятия физкультурой и спортом на улице

ТАСС, 30 мая. Губернатор Курской области с 1 июня снял временные ограничения на уличные занятия физкультурой и спортом. Об этом сообщается на сайте администрации Курской области.

С 12 мая власти региона разрешили занятия спортом и физкультурой на улице с ограничением времени вне стадионов и без использования спортивного инвентаря.

"С 1 июня в Курской области будут сняты ограничения на занятия физкультурой и спортом на улице. Ограничения по времени для занятий спортом на улице сняты в соответствии с изменениями, внесенными в распоряжение губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Индивидуальные занятия спортом разрешены на улице, в том числе на спортплощадках и стадионах, с обязательным соблюдением социальной дистанции. Контактными и игровыми видами спорта заниматься по-прежнему запрещено, также приостановлена деятельность объектов спорта всех форм собственности.

Ранее в регионе возобновили работу парикмахерские, автомастерские, салоны красоты, компании по ремонту бытовой техники и электроники.