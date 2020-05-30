Приставы ожидают сокращения неоплаченных штрафов с расширением скидки в новом КоАП

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Судебные приставы ожидают сокращения числа неоплаченных штрафов с распространением 50% скидки при оплате штрафа на большинство статей будущего КоАП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФССП России.

"В настоящее время в рамках подготовки новой редакции КоАП предусмотрены изменения, касающиеся расширения перечня составов административных правонарушений, по которым для граждан предусмотрена возможность добровольной оплаты штрафа с дисконтом (за исключением грубых правонарушений и тех, которые могут повлечь причинение существенного вреда), - отметили в ФССП. - Предлагаемые изменения приведут к сокращению количества административных штрафов, для взыскания которых необходимо применение мер принудительного характера в отношении граждан".

В действующем КоАП с 2015 года введена возможность оплаты половины суммы штрафа ГИБДД за ряд нарушений правил дорожного движения (по 20 статьям главы 12 КоАП). "Такая возможность является востребованной автомобилистами. С момента ее введения все больше граждан оплачивают штрафы добровольно в короткие сроки", - отметили ФССП.

В проекте нового КоАП возможность оплатить половину штрафа в течение 20 дней после вынесения постановления предполагается сделать общим правилом для большинства составов КоАП. Исключения составят правонарушения в сфере транспортной безопасности (например, действия авиадебошира - прим. ТАСС), отдельные административные правонарушения в сфере дорожного движения (например, повторный проезд на запрещающий сигнал светофора), а также правонарушения, относящиеся к категории грубых.

Грубые правонарушения

К разряду грубых проект нового КоАП относит правонарушения экстремистской, коррупционной направленности, в сфере оборота оружия и наркотиков, "отмывании" средств, полученных преступным путем, изготовления и оборота порнографических материалов с изображением несовершеннолетних, правонарушения, посягающие на конкуренцию, административные правонарушения на транспорте и в области дорожного движения, совершенные в состоянии опьянения. Кроме того, суды могут признать грубыми административные правонарушения, если они выражаются в существенном нарушении правил и норм законодательства Российской Федерации и влекут наступление негативных последствий либо если санкцией статьи КоАП предусмотрено наказание в виде конфискации, лишения специального права, дисквалификации, административного ареста, административного выдворения за пределы РФ, административного запрета деятельности или назначение одного основного и двух дополнительных наказаний.

Кроме того, проект КоАП предполагает увеличить со 156 до 263 число составов правонарушений, по которым вместо штрафа можно будет вынести предупреждение. Возможность замены штрафа предупреждением за впервые совершенное нарушение предполагается ввести и за впервые выявленные правонарушения в ходе проверок компаний контрольными органами.