Общественный совет МВД проконтролирует расследование ситуации с адвокатами в КБР

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Общественный совет при МВД РФ взял на контроль расследование конфликта между адвокатами и полицией в Кабардино-Балкарии. Соответствующее заявление размещено в Telegram-канале Федеральной палаты адвокатов РФ.

"В связи с широким общественным резонансом вокруг этого конфликта мы взяли ход расследования этой истории на особый контроль", - сказал глава Общественного совета при МВД России, адвокат Анатолий Кучерена. Он отметил, что служба собственной безопасности МВД РФ начала расследование этого инцидента.

"Если выяснится, что сотрудники полиции превысили свои полномочия и действительно применили силу в отношении адвокатов, то будут приняты меры как в отношении самих сотрудников, так и их руководителей", - сказал адвокат.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате данное уголовное дело.

Также вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Генри Резник назвал вопиющим и незаконным случай недопуска адвокатов в отдел полиции в Кабардино-Балкарии, их задержание и возбуждение уголовного дела.

Он считает, что незаконное задержание адвоката, недопуск к нему для защиты коллег образуют преступление, предусмотренное статьей 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). По его мнению, в настоящее время необходимо обеспечить коллег профессиональной защитой, чтобы в первую очередь не допустить избрание в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фабула дела

В пятницу СК сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении адвокатов Адвокатской палаты Кабардино-Балкарии Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей") УК РФ. По версии следствия, вечером 20 мая сотрудники ОМВД России по Урванскому району проверяли информацию о незаконной организации азартных игр в городе Нарткала. Сотрудница заведения, где, предположительно, велась незаконная деятельность, отказалась пустить их внутрь и позвонила адвокату Жилокову. Он начал провоцировать полицейских на конфликт, "предлагая одному из них снять форму и подраться", а потом "лбом нанес ему удар в голову и толкнул" одного из сотрудников МВД. После этого он был задержан и доставлен в расположение отдела полиции, где помещен в комнату разбора. После того, как личность задержанного была установлена, в отношении него были составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 20.6.1 ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации и угрозе ее возникновения") и ст. 19.3 (неповиновение законным требованиям сотрудника полиции) КоАП РФ, а также зарегистрирован рапорт о применении физического насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.

Позже в тот же вечер к отделу полиции, куда доставили Жилокова, прибыли два адвоката. Им было отказано в доступе в здание, так как у них не было адвокатского ордера, а также необходимых в период действия режима повышенной готовности масок и перчаток. Когда к ним присоединились адвокат Диана Ципинова, им удалось проникнуть в здание, но их вывели на улицу. Адвокат Ципинова предпринимала неоднократные попытки, отталкивая полицейских, прорваться обратно в здание. Как сообщали в СК, она ударила полицейского рукой по лицу, а затем ногой в область паха.