Прибывающие в Крым в командировку должны иметь справки о результатах теста на коронавирус

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Прибывающие в командировку в Республику Крым должны предоставить справку о результатах тестирования на новую коронавирусную инфекцию, говорится в изменениях в указе главы республики Сергея Аксенова, опубликованных.

Указ главы республики о введении режима повышенной готовности был издан 17 марта, позже в него вносился ряд изменений и дополнений. В республике с 18 мая отменен режим самоизоляции. До 15 июня обязательный режим самоизоляции сохраняется для граждан старше 65 лет. С 12 мая в регионе введен обязательный масочный режим. До 1 июня приостановлено бронирование и размещение в отелях, а всех прибывших из других регионов помещают в обсерватор на две недели.

"На граждан, прибывших на территорию Республики Крым в командировку, положения пункта 2 настоящего Указа (о самоизоляции и обсервации - прим. ТАСС) не распространяются <…> при условии предоставления документа о результатах обследования на COVID-19, проведенного не позднее чем за двое суток до отъезда, и копии приказа (выписки из приказа) о направлении в командировку в Республику Крым", - говорится в тексте документа, опубликованном на портале правительства республики.

Прибывающие также должны заполнять анкету с достоверными данными о себе и в случае изменений данных, в том числе и о месте пребывания, в течение трех часов сообщать в министерство здравоохранения республики.

В Крыму по состоянию на 30 мая зарегистрированы 375 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели - 229, умерли - 11.