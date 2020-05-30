Открытие пляжного сезона в Калининградской области отложено из-за пандемии

КАЛИНИНГРАД, 30 мая. /ТАСС/. Официальное открытие пляжного сезона в Калининградской области, в прежние годы начинавшегося с 1 июня, отложено из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальной странице регионального министерства культуры и туризма в Instagram.

"Традиционно открытие официальных пляжей в Калининградской области раньше происходило 1 июня. Но не в этом году, по понятным причинам... Межведомственная комиссия проверит готовность наших пляжей в период с 5 по 11 июня. После инспекции мест отдыха и выдачи всех необходимых заключений благоустроенные в соответствии с государственным стандартом пляжи будут открыты. О дате мы сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что сейчас променады в курортных городах посещать нельзя, поскольку места массового отдыха закрыты. Отдых на муниципальных или диких пляжах в обход ограничений может быть небезопасным, поскольку до официального открытия спасатели на них не работают.

По данным министерства, в пяти приморских городах области есть 15 официальных муниципальных пляжей общей протяженностью шесть километров. Места отдыха там оборудованы из расчета не менее трех квадратных метра на одного человека.

По данным регионального оперативного штаба по контролю за инфекцией, на 30 мая в области подтверждено 1 460 случаев заражения коронавирусом, в том числе 51 за прошедшие сутки. 629 человек выздоровели, умерли 24. Среди умерших три медика. О смерти одного из них - 55-летнего врача анестизиолога-реаниматолога - стало известно в субботу. Врач работал в Центральной городской клинической больнице Калининграда, оказывая помощь зараженным коронавирусом.