Власти Крыма предлагают в первую очередь возобновить работу санаториев с медлицензией

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Власти Республики Крым разработали три этапа возобновления работы санаторно-курортного комплекса, первый из них предполагает запуск санаториев и отелей с медицинской лицензией, сообщили журналистам в министерстве внутренней политики, информации и связи республики.

Глава республики Сергей Аксенов 29 мая 2020 года на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что отелям и санаториям региона разрешат с 15 июня размещение жителей полуострова с соблюдением требований Роспотребнадзора.

"Сегодня правительством Крыма, министерством курортов и туризма республики, разработан и согласовывается с федеральным центром план поэтапного запуска санаторно-курортной и туристической отрасли. Первый этап предполагает запуск санаторно-курортных и гостиничных организаций, имеющих действующую медицинскую лицензию на оказание услуг медпомощи <…>, которые готовы полностью выполнять рекомендации Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Первый этап рассчитан на внутрирегиональный отдых и оздоровление крымчан. Он может начаться не ранее 15 июня. Вторым этапом предполагается разрешение работы гостиниц и отелей. Его старт возможен не ранее, чем через две недели после запуска первого. На этом этапе возможен старт межрегионального туристического трафика при согласовании с правительством РФ. Третий этап предполагает смягчение требований Роспотребнадзора к средствам размещения всех форм собственности и вида, работы развлекательных учреждений и т. д. Срок начала этого этапа может быть определен по итогам реализации первых двух.

Роспотребнадзор 20 мая опубликовал новую редакцию рекомендаций по работе санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения опасности распространения коронавируса. В частности, рекомендовано расселять отдыхающих по одному, доставлять обеды в номер, следить, чтобы у персонала и гостей были отрицательные тесты на новую коронавирусную инфекцию, а также проводить регулярную дезинфекцию. Власти Крыма считают часть требований невыполнимыми и обратились в правительство России с просьбой исключить их из рекомендаций Роспотребнадзора.