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Пандемия коронавируса нового типа

Коронавирус обнаружили у родственника руководителя Минздрава Новгородской области

Всего в регионе зарегистрировано 1230 случаев

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 мая. /ТАСС/. Коронавирус выявлен у одного из родственников министра здравоохранения Новгородской области Резеды Ломовцевой, мужчина госпитализирован, говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

"У одного из родственников в семье министра здравоохранения [Новгородской области] Резеды Ломовцевой обнаружено заболевание коронавирусной инфекцией. Круг контактов установлен, человек госпитализирован. Руководитель министерства будет находиться на самоизоляции в течение 14 дней согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Первичный анализ на коронавирус у нее показал отрицательный результат", - говорится в сообщении.

На время самоизоляции Ломовцевой исполнять обязанности министра здравоохранения будет ее заместитель Наталья Яковлева.

По данным регионального оперштаба, на 30 мая в Новгородской области зарегистрировано 1 230 (плюс 63 за последние сутки) случаев заражения коронавирусом, 386 жителей региона выздоровели и выписаны из больницы. По уточненным данным, восемь пациентов умерли от коронавируса.

Теги
РоссияНовгородская областьПандемия коронавируса нового типа
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