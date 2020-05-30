В Татарстане компания выплатила часть долга по зарплате после вмешательства прокуратуры

КАЗАНЬ, 30 мая. /ТАСС/. Компания "КамгэсЗЯБ" (завод ячеистого бетона) в Татарстане выплатила сотрудникам часть долга по заработной плате в размере 5 млн рублей после вмешательства прокуратуры. Об этом говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры РФ.

"В ходе проверки в организации выявлена задолженность по оплате труда за апрель 2020 года перед 425 работниками на общую сумму 12,8 млн рублей. Прокуратура внесла руководителю предприятия представление, а также возбудила дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде). Благодаря вмешательству прокуратуры выплачены долги по зарплате на сумму 5 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2013 году компания "КамгэсЗЯБ" взяла кредит в размере 500 млн рублей на приобретение имущественного комплекса ПАО "Камгэсэнергострой". Впоследствии компания купила имущество за 280 млн рублей, а оставшиеся деньги в руководстве предприятия решили оставить на расчетном счете "Камгэсэнергостроя" (единственный учредитель "КамгэсЗЯБ"). В итоге компания "КамгэсЗЯБ" не получила 220 млн рублей, при этом сохранялись ее обязательства по кредитному договору. Это привело к образованию задолженности по заработной плате, налогам на сумму более 1 млрд рублей, что в итоге стало причиной банкротства "КамгэсЗЯБ" и предстоящего сокращения 311 работников предприятия.

По данным СПАРК, в 2019 году выручка "КамгэсЗЯБ" превысила 636,5 млн рублей, чистый убыток превысил 165,9 млн рублей. В отношении компании в деле о несостоятельности введена процедура наблюдения. Учредителем компании является ПАО "Камгэсэнергострой" (принадлежит холдинговой компании "Ак Барс").