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В Северной Осетии за сохраненные рабочие места выплачено более 53 млн рублей

Шесть заявлений поступило от предпринимателей в фонд микрофинансирования по поводу предоставления займов на выплату заработной платы и пополнение оборотных средств

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 мая. /ТАСС/. Власти Северной Осетии выплатили по итогам заявлений на получение субсидий за сохраненные рабочие места более 53 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания совета по обеспечению устойчивого функционирования экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции под председательством руководителя региона Вячеслава Битарова.

"Как сообщил участникам совета министр экономического развития РСО-Алания Казбек Томаев, в налоговую службу поступило 5 161 заявление на получение субсидий в размере 12 130 на каждое сохраненное рабочее место, и уже выплачено 53,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Шесть заявлений поступило от предпринимателей в фонд микрофинансирования по поводу предоставления займов на выплату заработной платы и пополнение оборотных средств. Сумма господдержки составила 7,2 млн рублей. Были удовлетворены 47 заявок от получателей займов с целью предоставления отсрочки по платежам.

По словам Томаева, предприятия малого и среднего бизнеса испытывают нехватку средств для оплаты потребленных энергоресурсов. В настоящее время вместе с министерством финансов республики изучается оптимальный вариант предоставления такой поддержки за счет средств республиканского бюджета. По предварительным оценкам, для оказания помощи 65 субъектам малого и среднего бизнеса в виде предоставления субсидии для частичной компенсации расходов на энергоресурсы потребуется сумма около 10 млн рублей.

Битаров поручил министру экономического развития вместе с руководителями муниципалитетов детально проработать меры поддержки местным предпринимательским структурам, которые испытали на себе влияние ограничительных мероприятий.

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