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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Жена обвиняемого в непредумышленном убийстве Флойда экс-полицейского подала на развод

Женщина также просит обеспечить ей и ее родственникам безопасность на время беспорядков, начавшихся в штате из-за инцидента с задержанием

ТАСС, 30 мая. Жена уволенного из полиции и взятого под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда при задержании Дерека Шовина подала на развод. Об этом в субботу со ссылкой на адвоката женщины сообщило отделение телеканала СBS в штате Миннесота, где произошел инцидент.

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"Она [жена Дерека Келли Шовин] подавлена смертью мистера Флойда и соболезнует его семье, близким и всем, кто скорбит сегодня в связи с этой трагедией. Он подала заявление на расторжение брака с Дереком Шовином", - цитирует телеканал заявление адвоката.

Супруга экс-полицейского также просит обеспечить ей и ее родственникам безопасность на время беспорядков, начавшихся в штате из-за инцидента с задержанием, передает телеканал.

Теги
СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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