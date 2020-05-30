Жена обвиняемого в непредумышленном убийстве Флойда экс-полицейского подала на развод

ТАСС, 30 мая. Жена уволенного из полиции и взятого под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда при задержании Дерека Шовина подала на развод. Об этом в субботу со ссылкой на адвоката женщины сообщило отделение телеканала СBS в штате Миннесота, где произошел инцидент.

"Она [жена Дерека Келли Шовин] подавлена смертью мистера Флойда и соболезнует его семье, близким и всем, кто скорбит сегодня в связи с этой трагедией. Он подала заявление на расторжение брака с Дереком Шовином", - цитирует телеканал заявление адвоката.

Супруга экс-полицейского также просит обеспечить ей и ее родственникам безопасность на время беспорядков, начавшихся в штате из-за инцидента с задержанием, передает телеканал.