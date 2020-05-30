Врачи поликлиники в Петербурге, сообщившие о недоплате, получили все выплаты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Сотрудники городской поликлиники № 38 в Центральном районе Санкт-Петербурга, перепрофилированной для работы с зараженными новой коронавирусной инфекцией, где ранее один из стоматологов обратилась с жалобой к депутату городского парламента о недополученных выплатах, получили выплаты в полном объеме. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева.

"По результатам работы все сотрудники временного структурного подразделения в полном объеме получили полагающиеся выплаты в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 года № 415, в размере 450 118,98 рублей. В ходе выездной проверки установлено, что с врачом - стоматологом, обратившимся с жалобой к депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга, дополнительное соглашение о привлечении к работе во временном отделении заключено с 15.04.2020 в связи с временной нетрудоспособностью медработника, не связанной с COVID-19 . Выплаты за апрель за указанный период, а также за май начислены и получены медиком в полном объеме", - говорится в сообщении.

В городской поликлинике № 38 со второго апреля 2020 года создано временное отделение из 25 врачей-стоматологов, которые прошли обучение по коронавирусу под контролем врача-инфекциониста, а также были обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Всего в учреждении работает 251 человек, 92 задействованы в работе с пациентами с коронавирусной инфекцией.