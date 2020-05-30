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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Пакистана ввели обязательный масочный режим в стране

Маски необходимо носить в поездах, общественном транспорте, мечетях и магазинах

ИСЛАМАБАД, 30 мая. /ТАСС/. Ношение масок в общественных местах стало обязательным в Пакистане. Об этом в субботу заявил специальный помощник премьер-министра по вопросам здравоохранения Зафар Мирза.

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"Ношение масок, с учетом того, что количество новых случаев коронавируса продолжает расти каждый день, теперь обязательно, - сообщил Мирза. - Хирургические и тканные маски должны носиться в поездах, общественном транспорте, мечетях, базарах и магазинах".

Согласно данным, опубликованным на правительственном портале, посвященном коронавирусу, на данный момент в стране выявлено 66 457 случаев заражения, по меньшей мере 24 131 инфицированный выздоровел, 1 395 человек умерли. 9 мая правительство Пакистана приступило к первому этапу смягчения режима изоляции, который предусматривает снятие запрета на работу строительной отрасли, узкопрофильных медицинских отделений, а также рынков и магазинов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,9 млн человек, более 360 тыс. умерли.

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