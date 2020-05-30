Песков сообщил, что во время лечения от коронавируса похудел и отрастил бороду

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время лечения от коронавирусной инфекции отрастил бороду и похудел. Об этом он сообщил в интервью программе "Москва. Кремль, Путин", фрагмент которой был опубликован в Instagram ведущего Павла Зарубина в субботу.
"Когда заболел, как раз решил, что буду отращивать бороду, пока не можно будет уже ознаменовать победу над коронавирусом полную: и де-факто, и де-юре", - сказал он.
Песков также подтвердил, что за время болезни похудел. "В данном случае борода чуть-чуть компенсирует", - пошутил пресс-секретарь президента РФ.
По словам Пескова, носить бороду он будет временно. "Как только выйду на работу в офис, она сразу исчезнет", - добавил он.
О госпитализации Пескова и его супруги, олимпийской чемпионки Татьяны Навки, стало известно 12 мая. 25 мая Песков сообщил, что выписался из больницы и постепенно начнет работать в домашнем режиме.
С начала вспышки нового заболевания в России коронавирусом заразились, в частности, премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев, глава Минкультуры Ольга Любимова и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Мишустин и Якушев уже выписаны из стационара. 19 мая премьер, который до этого проводил совещания по видеосвязи из больницы, вернулся к исполнению своих обязанностей и вновь стал проводить мероприятия в Доме правительства. Любимова и Фальков также выздоровели и вернулись к работе.