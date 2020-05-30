Песков сообщил, что во время лечения от коронавируса похудел и отрастил бороду

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время лечения от коронавирусной инфекции отрастил бороду и похудел. Об этом он сообщил в интервью программе "Москва. Кремль, Путин", фрагмент которой был опубликован в Instagram ведущего Павла Зарубина в субботу.

"Когда заболел, как раз решил, что буду отращивать бороду, пока не можно будет уже ознаменовать победу над коронавирусом полную: и де-факто, и де-юре", - сказал он.

Песков также подтвердил, что за время болезни похудел. "В данном случае борода чуть-чуть компенсирует", - пошутил пресс-секретарь президента РФ.

По словам Пескова, носить бороду он будет временно. "Как только выйду на работу в офис, она сразу исчезнет", - добавил он.