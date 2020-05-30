Дагестан пока не готов к смягчению режима самоизоляции

МАХАЧКАЛА, 30 мая./ТАСС/. Дагестан пока не готов к смягчению ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Об этом заявил первый вице-премьер региона, председатель оперативного штаба по противодействию завозу и распространению новой коронавирусной инфекции в Дагестане Анатолий Карибов. Его сообщение опубликовано на странице администрации главы и правительства региона в Instagram.

С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.

"По заключению Роспотребнадзора, по республике Дагестан отсутствуют основания для перехода на первый этап снятия ограничительных мер на территории республики", - сказал Карибов.

Он пояснил, что для перехода к первому этапу снятия ограничений в регионе должно быть не менее 50% свободного коечного фонда, на текущий момент в Дагестане около 30%. Также критерием для перехода к послаблению режима является коэффициент зараженности менее единицы, в Дагестане, по его словам, этот показатель составляет 1,3.

"Мы набрали хороший темп тестирования, за последние несколько дней каждый день проводится по 3 тыс. тестирований, то есть этот параметр выполняется", - отметил руководитель оперштаба.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Дагестане, по состоянию на 30 мая, зарегистрировано 4 830 подтвержденных случая заражения (плюс 126 человек за сутки), 4 422 человека выздоровели. В регионе умерли 226 пациентов с коронавирусом.