В Крыму готовят электронную систему учета туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Власти Республики Крым готовят электронную систему учета и регистрации прибывающих в регион туристов для фиксации реального турпотока в регион, сообщили журналистам в пресс-службе регионального министерства курортов и туризма.

"Министерством курортов и туризма запланировано создание электронной системы учета и регистрации пребывающих в Крым на основании использования портала Госуслуг или специально созданного программного обеспечения. Целью станет не только фиксация реального турпотока и географии размещения туристов, но и дополнительные гарантии безопасности как для отдыхающих, так и для самих крымчан в нынешней ситуации", - говорится в сообщении.

В нем не уточняются сроки подготовки системы учета и регистрации. Сейчас на территории Республики Крым располагаются 1092 санаторно-курортных и гостиничных организаций разных форм собственности, а также порядка 2,7 тыс. малых средств размещения.