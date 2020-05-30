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Жителей Петербурга, перенесших коронавирус в тяжелой форме, направляют на реабилитацию

Медицинскую реабилитационную помощь петербуржцам, перенесшим пневмонию, в том числе вызванную заражением новой коронавирусной инфекцией, стали оказывать с 27 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Жителей Санкт-Петербурга, перенесших коронавирус в среднетяжелой и тяжелой формах, направляют на реабилитацию, сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора города Олега Эргашева.

"COVID-19 вызывает серьезные последствия, связанные с повреждением органов дыхания. Требуется полноценная реабилитация, чтобы восстановить поврежденные участки легких и максимально восстановить дыхательную функцию", - цитирует Эргашева пресс-служба.

Медицинскую реабилитационную помощь петербуржцам, перенесшим пневмонию, в том числе вызванную заражением новой коронавирусной инфекцией, стали оказывать с 27 мая. Пациентов, которые не полностью восстановились, будут направлять на реабилитационное лечение переводом из стационаров или по направлению поликлиник.

Городская больница номер 40 стала первым стационаром в Петербурге, где оказывают медицинскую реабилитационную помощь. Первыми туда поступили врачи, которые переболели вирусной инфекцией. В настоящее время в больнице на реабилитации находятся 30 человек. Пациенты будут проходить курс физиотерапии, куда входит электростатический лимфодренажный массаж, магнито- и лазеротерапия. Также будут занятия лечебной гимнастикой и водные процедуры..

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