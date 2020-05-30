Российский культурно-информационный центр в Болгарии отмечает 45-летие

СОФИЯ, 30 мая. /ТАСС/. Российскому культурно-информационному центру (РКИЦ) в Болгарии исполнилось в субботу 45 лет. Как сообщила корреспонденту ТАСС директор РКИЦ, официальный представитель Россотрудничества в Болгарии Ольга Широкова, из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране торжества перенесены на осень.

"Продолжая добрые традиции Дома советской науки и культуры, который гостеприимно распахнул свои двери в Софии 45 лет назад - 30 мая 1975 года, РКИЦ и сегодня остается подлинным центром притяжения российских соотечественников и болгарских граждан, интересующихся русским языком, культурой и искусством. Мы стараемся в любых условиях помогать сохранению теплых человеческих отношений между нашими народами и богатого духовно-исторического наследия", - сказала представитель. Она сообщила, что свои поздравления РКИЦ прислали глава МИД России Сергей Лавров, руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова и посол РФ в Болгарии Анатолий Макаров.

"Диалог между Россией и Болгарией поддерживается на разных уровнях по широкой тематике. Но именно на гуманитарных институтах лежит важная миссия - объединять в единое и гармоничное целое весь комплекс российско-болгарского взаимодействия. В этой связи перед представительством Россотрудничества в Болгарии - Российским культурно-информационным центром - стоят особые задачи, с которыми он с успехом справляется. <...> Проводимые РКИЦ мероприятия и сегодня неизменно популярны среди болгарской аудитории. Они способствуют консолидации российской диаспоры и несут правду о нашей стране, что особенно важно в нынешней непростой обстановке в мире", - отметил Сергей Лавров в своем приветствии.

Элеонора Митрофанова подчеркнула, что "культурную жизнь Софии невозможно представить без "Русского центра", деятельность РКИЦ "способствовала воспитанию не одного поколения искренних друзей, помогала взаимному интеллектуальному обогащению и развитию гуманитарного обмена между народами России и Болгарии".

Анатолий Макаров отметил, что "центр для многих поколений болгар стал поистине родным домом, местом неформальных дружеских встреч, проведения значимых мероприятий, нацеленных на укрепление дружбы между народами наших стран, популяризацию русского языка и культуры, развитие двухсторонних научно-образовательных и деловых связей".

В культурном центре отметили, что после снятия ограничений из-за пандемии коронавируса "всех посетителей всех профессий и всех возрастов ждет интересная программа". Основные ограничения из-за коронавируса будут отменены в Болгарии с началом лета, фактически останутся лишь требования о ношении защитных масок в закрытых помещениях, сохранении социальной дистанции и соблюдения личной гигиены.