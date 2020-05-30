Число выздоровевших от коронавируса военных в Вооруженных силах составило почти 3,5 тыс.

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Количество выздоровевших после коронавирусной инфекции в российской армии составляет около 3,5 тыс. человек. Об этом говорится в опубликованном в субботу бюллетене Минобороны России.

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 82 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 3 497 человек", - сообщили в военном ведомстве.

Также за прошедшие сутки среди гражданского персонала ВС РФ после прохождения лечения выздоровели 18 человек. Общая численность выздоровевших гражданских сотрудников увеличилась до 279, уточнили в ведомстве.

По данным военного ведомства, число военнослужащих, заразившихся коронавирусом, по состоянию на 30 мая составляет 1502 человека. В вузах Минобороны зарегистрированы 504 случая заражения среди военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, а также 366 случаев среди гражданского персонала.

Как сообщили в министерстве, у большинства заразившихся нет симптомов заболевания, в тяжелом состоянии находятся четверо, в состоянии средней степени тяжести - пятеро.

По данным на 30 мая из военных комиссариатов в вооруженные силы направлено более 4,8 тыс. человек, на призывные и сборные пункты не допущено четыре человека после тестирования.