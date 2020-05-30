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Сотрудники МЧС спасли женщину, которая пыталась покончить с собой в центре Москвы

Пожарные передали ее медикам

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасли женщину, которая пыталась покончить с собой на улице Правды в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичного МЧС.

"В оперативную дежурную смену управления МЧС России по Москве поступило сообщение о попытке суицида по адресу: ул. Правды, д. 11. Пожарно-спасательные подразделения 27 ПСЧ и 3 ПСЧ ФПС незамедлительно выехали по данному адресу. Пожарные незамедлительно приступили к спасению человека", - сказали в пресс-службе.

Спустившись с балкона этажом выше, пожарные успешно смогли переместить женщину внутрь квартиры и передали медикам для осмотра.

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