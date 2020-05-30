Курскую областную больницу проверят после заявления медиков о нарушении санитарных норм

ТАСС, 30 мая. Комитет здравоохранения Курской области, а также региональные управления Росздравнадзора и Роспотребнадзора проведут проверку в областной клинической больнице после заявления сотрудников о нарушениях в медучреждении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации региона.

Более 30 медработников подписали заявление, адресованное генпрокурору РФ, председателю СК, министру здравоохранения и главному государственному санитарному врачу, в котором говорится о том, что в больнице вовремя не вводятся карантины, не хватает средств индивидуальной защиты и санобработка помещений проводится не полностью. В обращении, опубликованном в субботу на местном интернет-ресурсе "Секунда", отмечается, что коронавирус подтвержден у 127 сотрудников, еще у порядка 300 человек диагноз ОРВИ и пневмония, двое умерли от вирусной пневмонии.

"Территориальный орган Росздравнадзора, комитет здравоохранения Курской области и региональное управление Роспотребнадзора в кратчайшие сроки проведут в Курской областной клинической больнице проверку по фактам, изложенным в письме медработников учреждения", - сказал собеседник агентства.

20 мая в пресс-службе администрации Курской области сообщили, что специалисты комитета здравоохранения проведут служебную проверку после обращения к властям медиков областной клинической больницы с жалобой на несвоевременное тестирование на коронавирус.

По данным на 30 мая в регионе подтверждено 2 922 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 1 339 человек, зарегистрировано 10 летальных случаев.