Первый российский препарат от коронавируса получил одобрение Минздрава

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Отечественный препарат для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией "Авифавир" получил одобрение Минздрава РФ, соответствующая информация опубликована на сайте государственного реестра лекарственных препаратов.

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"Авифавир" произведен совместным предприятием Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и группы компаний "ХимРар". Это первый российский препарат на основе "Фавипиравира", который использовали в Японии с 2014 года при тяжелых формах гриппа.

"Торговое наименование препарата "Авифавир". Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование - "Фавипиравир", - говорится на сайте.

По итогам первого этапа клинических исследований (10 дней) "Авифавир" продемонстрировал безопасность, не выявлено никаких новых, ранее не зарегистрированных побочных эффектов. Эффективность выше 80%, что является критерием препарата с высокой противовирусной активностью. Начало финального этапа испытаний с увеличением количества пациентов до 330 было одобрено Минздравом 21 мая.

Как уточнили ТАСС в РФПИ, препарат нарушает механизмы размножения коронавируса, что подтверждают промежуточные клинические испытания.