Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6 млн

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Число случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 6 млн. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей, а также выводов экспертов и СМИ в странах, где отмечены случаи инфицирования.

По последним данным, заразились 6 002 403 человека, умерли 6,11% из них - 366 674. Число инфицированных удвоилось примерно за месяц, отметка в 3 млн заразившихся была преодолена 27 апреля.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в США, на которые приходится почти треть всех инфицированных. Там, по подсчетам газеты The New York Times, заразились более 1 767 600 человек, умерли 5,84% из них - 103 300. На втором месте Бразилия, где, по подсчетам портала G1 заразились 469 510 человек, умерли 5,59% из них - 27 944. На третьем месте Россия (396 575 заразились, умерли 1,15% из них - 4 555).

Вместе с тем при пересчете на 100 тыс. населения расстановка будет иная. Первое место занимает Катар и Сан-Марино, где заразились почти 2% населения, следом идут страны с небольшим населением и сравнительно невысоким числом заразившихся - Ватикан (12 заразившихся) и Андорра (764 заразившихся). США занимают 8-е место, Россия - на 28-м месте, а Бразилия - на 35-м.