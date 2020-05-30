Отельеры Кипра рассчитывают на приезд российских туристов в июле

НИКОСИЯ, 30 мая. /ТАСС/. Менеджеры отелей юго-восточной части Республики Кипр рассчитывают, что только приезд российских, британских и шведских туристов поможет скрасить для индустрии отдыха в этом районе острова негативные последствия пандемии нового коронавируса. Об этом сказано в распространенном в субботу заявлении отделения Кипрской ассоциации отелей в округе Фамагуста, на территории которого расположены знаменитые курорты Айя-Напа и Протарас.

"Мы надеемся, что крупные рынки Великобритании, России и Швеции смогут поспособствовать активизации туризма, даже в середине июля", - сказано в заявлении отделения ассоциации. В нем подчеркнуто, что гости из этих трех стран ежегодно заполняют от 75 до 80% мест в отелях этого кипрского региона.

Согласно графику поэтапного ослабления карантинного режима в Республике Кипр, гостиницы греко-кипрской части острова должны открыть двери с 1 июня. Однако в округе Фамагуста пока не определились с решением, какие именно отели смогут заработать при низком туристическом потоке, поскольку первые иностранные туристы прибудут на остров не ранее 9 июня, да и то из ограниченного числа стран.

"Перспективы все еще остаются неопределенными, а ситуация - неустойчивой. Ожидается, что 2020 год станет особенно трудным, поскольку мы не предвидим, что поток туристов будет достаточным для того, чтобы доказать обоснованность открытия всех отелей или даже значительного их числа", - отметили отельеры округа Фамагуста. Они также предположили, что на фоне экономических последствий пандемии нового коронавируса проблемным для гостиничного бизнеса станет не только нынешний, но, вероятнее всего, и будущий год.

Согласно списку кипрского правительства, составленного на основании развития ситуации с распространением нового коронавируса в зарубежных странах, на остров пока смогут прилетать туристы из 19 стран: Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Израиля, Литвы, Мальты, Норвегии, Словакии, Словении, Финляндии, которые относятся к категории "А", и Польши, Румынии, Швейцарии, Хорватии, Чехии и Эстонии, входящие в категорию "Б". Начиная с 20 июня прилетающие на Кипр граждане стран первой из этих категорий будут освобождены от необходимости сдачи ПЦР-тестов с подтверждением негативной реакции на коронавирус не позднее чем за 72 часа до вылета на остров, в отличие от туристов из стран второй группы.

В минувшую среду председатель кипрского госкомитета по туризму Саввас Пердиос заявил о том, что кипрские власти рассчитывают, что туристы из России, Великобритании и Швеции смогут приезжать на остров в начале июля в связи с ожидаемым улучшением в данных странах эпидемической ситуации.