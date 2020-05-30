Канада продлила до 31 октября запрет на заход в свои воды круизных лайнеров

ОТТАВА, 30 мая. /ТАСС/. Запрет на заход круизных лайнеров в канадские воды продлен до 31 октября 2020 года. Об этом в субботу сообщил телеканал CTV со ссылкой на министра транспорта Канады Марка Гарно.

В марте на фоне пандемии нового коронавируса Оттава ввела соответствующий запрет до 1 июля. Эти меры касаются только тех судов, которые перевозят более 100 пассажиров и членов экипажа. Разрешение на осуществление деятельности по перевозкам и заходы в порты кораблям, на борту которых могут единовременно находиться до 100 человек, с 1 июля будут выдавать власти канадских провинций.

В 2019 году в международные порты Канады зашли 140 круизных лайнеров из 10 стран, которые перевезли около 2 млн туристов.

Первый случай заражения коронавирусом в стране был зафиксирован 15 января. Всего заразились уже около 90 тыс. человек, 47 тыс. из них выздоровели, почти 7 тыс. пациентов умерли. Тест на наличие коронавируса прошли свыше 1,5 млн человек.

28 апреля премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что Канада находится на полпути к выходу из кризиса, вызванного пандемией. Ранее он со ссылкой на прогнозы правительства заявлял, что пик распространения коронавируса в стране придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.